Märkte am Abend: Varta und Lufthansa bärenstark. SAP und Daimler vor wichtigen Durchbrüchen!

Der Deutsche Aktienindex verabschiedet sich mit einem Anstieg von 125 Punkten ins Wochenende, was einem Plus von etwa 0,8 Prozent entspricht. Zu den umsatzstärksten Aktien zählten auch heute wieder SAP und vor allem Daimler. Der Autobauer verbessert sich ebenfalls um ein halbes Prozent und bringt damit immer mehr Abstand zwischen sich und die 80-Euro-Marke. Wichtiger jedoch: Es fehlt nur noch ein Wimpernschlag, um die Top der Jahrhundert-Hausse 1999/2000 im Bereich von 86 Euro zu überbieten (hier erfahren Sie, wie es bei Daimler weitergeht).

Auch SAP setzt seinen Höhenflug in beeindruckender Manier fort. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der damit verbundenen Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr kennen die Kurse nur die Richtung nach oben. Mit dem Schlusskurs von 126,10 Euro fehlen jetzt weniger als drei Prozent bis zu den 2021er-Jahreshochs (hier erfahren Sie, wie es bei SAP weitergeht).

Über ein Plus von rund einem Prozent können Anleger von Varta dagegen nur müde lächeln. Der Batteriespezialist legt auch heute deutlich weiter zu und verbessert sich um rund drei Prozent. In den vergangenen zehn Tagen beläuft sich das Plus damit auf fast 20 Prozent (hier erfahren Sie, wie es bei Varta weitergeht)!

Wiedererstarkt präsentiert sich heute auch die Lufthansa.Am Ende steht ein Plus von mehr als vier Prozent in den Büchern, womit sich die Airline wieder an die hart umkämpfte 6-Euro-Marke heranpirscht. Die Deutsche Bank sieht in ihrer neuesten Studie sogar Potenzial bis 7,30 Euro (hier erfahren Sie, wie es bei Lufthansa weitergeht).

Tipp für spekulative Anleger: Sie sind auf der Suche nach einer 1.000%-Gewinnchance? Wir haben eine Aktie identifiziert, die bereits zwei Mal in den vergangenen Jahren 1.000% gewonnen hat und jetzt erneut zu einem Höhenflug ansetzt. Hier finden Sie alles über die 1.000%-Aktie.