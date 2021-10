Boston Metal wird bei den S&P Global Platts Global Metals Awards ausgezeichnet

Boston Metal vermarktet eine wegweisende neue Technologie zur Dekarbonisierung der Primärstahlerzeugung. Die Technologie des Unternehmens vereint patentierte Innovationen mit bewährten Verfahren aus der Aluminium- und Stahlindustrie und gilt als bahnbrechende Lösung für das Problem der Kohlendioxidemissionen in der Stahlwertschöpfungskette. Bei der mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betriebenen Schmelzoxidelektrolyse wird Eisenerz in flüssiges Metall und Sauerstoff umgewandelt. Die modulare, skalierbare Plattform erzeugt keine CO 2 -Emissionen, ist äußerst energieeffizient und lässt sich mit unterschiedlichsten Eisenerzsorten nutzen.

Boston Metal wird bei den S&P Global Platts Global Metals Awards mit dem „New Technology for the Metals and Mining Industry Award 2021“ ausgezeichnet.

„Wir gratulieren allen Preisträgern und Finalisten zu ihrer Beharrlichkeit bei der Bewältigung besonderer Herausforderungen und zu ihren anhaltenden Leistungssteigerungen bei gleichzeitiger Bereitschaft zum Wandel“, so Saugata Saha, President von S&P Global Platts.

Dave Ernsberger, Global Head of Pricing and Market Insight von S&P Global Platts, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Es überrascht nicht, ist aber sicherlich ermutigend, dass die Branche Innovationen, die auf eine kohlendioxidärmere Zukunft abzielen, in zunehmendem Maße priorisiert. Dies wurde auch bei den Nominierungen und den Schwerpunkten der Preiskategorien der diesjährigen Global Metals Awards deutlich.“

„Es ist für uns eine große Ehre, diese Auszeichnung einer so angesehenen Organisation und einer erstklassigen, unabhängigen Jury zu erhalten“, so Tadeu Carneiro, Chairman und CEO von Boston Metal. „Für uns war dies eine ganz besondere Woche. Neben der Auszeichnung bei den S&P Global Platts Global Metals Awards konnten wir Stephan Broek als Senior Vice President des Bereichs Technology in unserem Team begrüßen. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Aluminium- und Stahlherstellung und seinem ausgeprägten Know-how in den Bereichen technische Prozesse und Projektplanung ist Stephan Broek bestens geeignet, unsere technischen Entwicklungsinitiativen zu leiten. Wir werden uns auch weiterhin für eine Zukunft einsetzen, in der die Stahlproduktion frei von Kohlendioxidemissionen sein wird.“

Sämtliche Informationen über die Preisträger des Jahres 2021 und die Begründung der Jury finden Sie im S&P Global Platts Insight Magazine.

Über S&P Global Platts

Wir von S&P Global Platts bieten Ihnen die Einblicke, die Sie benötigen, um auf Basis von fundierten Daten und einer soliden Vertrauenslage bessere Handels- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir sind der führende unabhängige Anbieter von Fachinformationen und Richtpreisen in den Rohstoff- und Energiemärkten. Kunden in mehr als 150 Ländern vertrauen auf unsere Fachkenntnisse in Berichterstattung, Preisgestaltung und Analyse, mit denen wir für mehr Transparenz und Effizienz an den Märkten sorgen. S&P Global Platts konzentriert sich bei seiner Berichterstattung vor allem auf die Branchen Öl und Gas, Energie, Petrochemie, Metalle, Landwirtschaft und Transport.

S&P Global Platts ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), der Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden mit wesentlichen Daten versorgt, um ihnen fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.platts.com.

Über Boston Metal

Boston Metal ist ein weltweit tätiger Anbieter von Metalltechnologielösungen und spezialisiert auf die Kommerzialisierung der Schmelzoxidelektrolyse (MOE), einer patentierten Plattform für die Grundmetallproduktion. MOE bietet der Metallindustrie eine effizientere, kostengünstigere und umweltschonendere Lösung für die Herstellung vielfältiger Metalle und Legierungen aus unterschiedlichsten Rohstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bostonmetal.com.

