Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur AMD-Aktie zeichnete sich eine interessante charttechnische Konstellation ab, die nun aufgrund der Kursentwicklung der letzten Handelstage weiter Form angenommen hat

Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse (geplant für den 26.10.) legt die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) den Vorwärtsgang ein.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur AMD-Aktie zeichnete sich eine interessante charttechnische Konstellation ab, die nun aufgrund der Kursentwicklung der letzten Handelstage weiter Form angenommen hat.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.09. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelswochen unternahm Advanced Micro Devices zwar einige Versuche, die Rally wieder ins Laufen zu bringen, doch nachhaltigen Erfolg hatten diese nicht. Allerdings verstand es AMD auf der anderen Seite auch, die eminent wichtige Unterstützung bei 99 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Die Verteidigung der 99 US-Dollar bleibt auch für die nächste Zeit die zentrale Aufgabe auf der Unterseite. Sollte es für AMD darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite würde sich das Chartbild indes erst klären, sollte Advanced Micro Devices auf ein neues Hoch jenseits der 120 US-Dollar ausbrechen können. Möglicherweise liefert die bullische Keilformation (grün dargestellt) dahingehend die entsprechende Initialzündung.“

In der Folgezeit gestaltete sich der Handel zunächst schwierig. Die Aktie setzte Anfang Oktober noch einmal auf dem wichtigen Unterstützungsbereich 100 / 99 US-Dollar auf, ehe sie nach oben abdrehte. Damit setzte sich der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) durch.

Der Ausbruch aus der bullischen Keilformation (nun rot dargestellt) generierte ein wichtiges Kaufsignal. Gleichzeitig überwand AMD den Widerstandsbereich um 110 US-Dollar.

Kurzum. Für AMD muss es nun darum gehen, die gute Ausgangsposition in weitere Kurssteigerungen umzumünzen. Der Ausbruch über die 110 US-Dollar könnte der Aktie nun den Weg in Richtung 120 US-Dollar / 122+ US-Dollar ebnen. Auf der Unterseite verorten wir die zentrale Unterstützung unverändert in den Bereich von 100 / 99 US-Dollar.