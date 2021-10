(neu: Kurse, Analyst und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Freitag nach einem schwachen Handelsstart kräftig zugelegt und sich sogar an die Dax -Spitze gesetzt. Auslöser war das Ende von Sondierungsgesprächen zwischen der SPD, den Grünen und der FDP über eine neue Regierung. Dabei wurde deutlich, dass das Thema Erneuerbare Energien einen besonderen Stellenwert erhalten solle.

Mit einem Kursaufschlag von 4,5 Prozent auf 32,09 Euro gingen die RWE-Papiere in das Wochenende, nachdem sie am Morgen noch bis auf 30,25 Euro gefallen waren. Auch die Anteile von Eon profitierten und stiegen um 2,00 Prozent auf 10,606 Euro. Uniper gewannen im MDax 2,6 Prozent auf 37,39 Euro und im SDax waren SMA Solar und Nordex mit einem Plus von jeweils etwas mehr als 5 Prozent die Favoriten.