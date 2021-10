Wegweisende Technologieunternehmen und globale Innovatoren schließen sich dem FII Institut zum 5. Jahrestag des FII an

FII-Technologiepartner unterstützen die positiven Auswirkungen des Instituts auf die Gesellschaft

RIYADH, Saudi-Arabien, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Von fliegenden Autos bis hin zur Raumfahrttechnologie, von Drohnen über Satelliten bis hin zu Videotelefonaten – die größten Namen der Technologie- und Innovationsbranche arbeiten mit dem Future Investment Initiative (FII) Institute zusammen. Einige der weltweit besten zukunftsweisenden Technologieunternehmen und Startups haben sich mit dem Institut vor dem 5-jährigen Bestehen der FII vom 26. bis 28. Oktober 2021 in Riad, Saudi-Arabien, zusammengeschlossen.

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung, und Technologiepartner unterstützen die Arbeit des Instituts in 5 Wirkungsbereichen: KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit. Der 5. Jahrestag des FII wird unter dem Motto „Investitionen in die Gesellschaft" stattfinden, und alle Technologiepartner teilen dieses gemeinsame Thema.

Richard Attias, CEO des FII Institute, sagte: „Jeder Partner bringt eine einzigartige und bahnbrechende Technologie ein, die die Mission des FII Institute unterstützt, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Die Investitionen, Erfindungen, Forschung und Produkte dieser weltweit führenden Unternehmen zielen alle darauf ab, eine bessere Welt für alle zu schaffen.

„Während zahlreiche Branchen in der Post-COVID-Ära eine Renaissance erleben, wird der 5. Jahrestag des FII weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medien in einem globalen Forum zusammenbringen, um Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung voranzutreiben."

Das FII Institute hat Anfang des Jahres Investitionen in Lilium und Interstellar Labs angekündigt. Die Investition in Lilium war Teil einer Strategie zur Entwicklung und Nutzung nachhaltiger und umweltfreundlicher Alternativen zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren in der Luftfahrtindustrie. Durch die Investition in Interstellar Labs wird das FII Institut die Entwicklung von KI-basierten Ausgestaltungen finanzieren und diese nutzen, um die drängendsten Umweltprobleme der Erde zu lösen.