VinFast, der erste vietnamesische Automobilhersteller, wählt die LA Auto Show für den Eintritt in den nordamerikanischen Markt

LOS ANGELES, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show), die führende Auto- und Lifestyle-Veranstaltung, gab heute bekannt, dass VinFast - Vietnams erster globaler Automobilhersteller - seine Marke und Produkte auf der AutoMobility LA vorstellen wird. Im Anschluss an das jährliche Branchen- und Medientreffen der LA Auto Show wird die Öffentlichkeit die Gelegenheit haben, die meistverkauften Fahrzeuge Vietnams zum ersten Mal in Nordamerika aus nächster Nähe zu entdecken und zu erleben.

Die LA Auto Show findet im wichtigsten Markt für Autokäufe und emissionsfreie Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten statt (laut JD Power 2021) und ist ein unvergleichliches Ziel für neue Autohersteller, um ihre Marken und Produkte in Nordamerika vorzustellen. Die AutoMobility LA und die LA Auto Show bieten jungen und etablierten Automobilherstellern bequeme und effektive Kanäle, um ihre Zielgruppen zu erreichen, darunter Investoren, Meinungsbildner, Medien, politische Entscheidungsträger und Kunden. Jede neue Marke, die in den nordamerikanischen Markt eintritt, hat die Auto-Shows genutzt; VinFast ist die jüngste in einer Reihe von mittlerweile bekannten Marken, die die Plattform der LA Auto Show nutzen, um der amerikanischen Öffentlichkeit Produkte vorzustellen.

„Los Angeles und die LA Auto Show waren schon immer das Epizentrum der Automobil- und Transportinnovation", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. „Aus diesem Grund haben sich Startups wie Karma, Rivian und jetzt auch VinFast für unsere globale Plattform entschieden, um ihre Marken zu lancieren und ihr Publikum kreativ, effektiv und erlebnisorientiert anzusprechen. Wir bieten neuen und alten Unternehmen weiterhin die idealen Kanäle, um ihre neuesten Innovationen vorzustellen und zu präsentieren."

Neben VinFast werden auf der LA Auto Show im November dieses Jahres mehrere neue Automobilhersteller ihr Debüt geben, darunter Fisker Inc. aus Südkalifornien, Mullen und SONDORS. Die diesjährige AutoMobility LA und die LA Auto Show sind der Zeit immer einen Schritt voraus und stellen die Elektrifizierung in den Mittelpunkt - der größte Trend, der die globale Automobilindustrie seit mehr als einem Jahrhundert verändert. Das wachsende Interesse der lokalen Verbraucher an Elektrofahrzeugen wird auf der LA Auto Show 2021 mit Testfahrten rund um den Veranstaltungsort sowie mit einem völlig neuen Indoor-EV-Testparcours, der von Electrify America betrieben wird, gewürdigt.