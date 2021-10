La qualité européenne ouvre de nouveaux marchés et frontières.

Cologne (ots) - Le secteur européen de la viande bovine a montré ses atouts lors

de la foire ANUGA 2021, qui s'est tenue à Cologne du 9 au 13 octobre. L'ANUGA

est l'une des plus grandes foires commerciales au monde pour l'industrie de

l'alimentation et des boissons.



Jaime Zafra, directeur de la communication de Provacuno :





" La campagne de promotion européenne proud of EU beef vise à informer lesconsommateurs des avantages du secteur européen de la viande bovine. Elle veutégalement montrer les avantages du boeuf européen par rapport au boeuf des paystiers. La campagne a deux pays cibles : l'Espagne et la Belgique, et comprenddes actions spécifiques dans trois autres pays, la France, le Portugal etl'Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes à Cologne, à la foire de l'alimentationAnuga, pour montrer au monde l'excellence de notre produit et de notre secteur.Kisko Garcia, chef cuisinier :" Nous pouvons utiliser différents morceaux de la viande, par exemple lesmorceaux plus nobles pour le rôtissage, les morceaux moins nobles pour lesragoûts ou pour manger cru. La découpe de la viande relève sans conteste de lahaute cuisine ou de la cuisine traditionnelle. "L'ANUGA est essentielle pour conquérir de nouveaux marchés. Le modèle deproduction européen présente des avantages face à la concurrence internationale.En effet, il dispose des protocoles les plus exigeants au monde en termes dequalité, de traçabilité et de sécurité alimentaire.José Ramón Godoy, directeur de la division internationale de Provacuno :" Le modèle de production européen est le facteur fondamental qui distinguenotre production de celle des autres pays. Toutes les composantes de ce modèlede production, du bien-être animal à la durabilité environnementale en passantpar la garantie et la sécurité du produit, nous distinguent réellement desautres pays du monde. Par exemple, contrairement à d'autres pays, le modèle deproduction européen n'autorise pas l'utilisation d'antibiotiques et d'hormonesde croissance, qui peuvent être utilisés au cours du processus de productionanimale. Nous donnons une garantie totale et cela est apprécié très positivementsur tous les marchés, tant en Europe que dans les pays tiers. "Jaime Zafra, directeur de la communication de Provacuno :" En outre, le secteur de la viande bovine a lancé la Stratégie 2050 pour laneutralité carbone , une démarche soutenue par des scientifiques pour mettre enoeuvre des mesures à court, moyen et long terme. Nous savons que le défi estgrand, mais notre niveau d'engagement est également très élevé."La viande bovine est l'un des secteurs clés de l'industrie agroalimentaireeuropéenne. Durable et avec des normes de qualité élevées. Un produit - Made inEurope.Proud of European beef !Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne.Download vidéo : https://we.tl/t-yG0csCWZoeContact:Sebastian LühmannT +49 (40) 4113-32165 - M +49 151 74 46 97 03mailto:Luehmann.Sebastian@dpa.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/159141/5047842OTS: Beef from Spain