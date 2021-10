Sensationelles Urteil des BGH vom 06.10.2021, XI ZR 234/20, zu Prämiensparverträgen / Prämiensparer können hohe Nachzahlungen fordern

Nürnberg (ots) - Der BGH fällte am 06.10.2021, XI ZR 234/20, ein bahnbrechendes

Urteil im Zusammenhang mit sogenannten Prämiensparverträgen, die Sparkassen und

andere Kreditinstitute massenweise zwischen 1990 und 2010 angeboten haben. Die

hierin enthaltenen Zinsanpassungsklauseln sind grundsätzlich unwirksam. "Danach

dürfte fast allen Sparern ein vierstelliger Zinsnachschlag zustehen", berichten

Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutz-, Bank-

und Kapitalanlagerecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus

Nürnberg.



Verbraucher können oder wollen häufig nicht "zocken", wenn es um das Thema

Geldanlage geht. Sie setzten daher in der Vergangenheit häufig auf sichere

Sparverträge anstatt auf riskantere Anlageformen. Insbesondere sogenannte

Prämiensparverträge waren besonders beliebt. Bei diesen sollen besonders treue

Kunden für langfristiges Sparen zusätzlich zum variablen Zins mit Prämien

belohnt werden, welche mit der Vertragslaufzeit steigen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wenn der Kunde lästig wirdWegen des zunehmend vorherrschenden Niedrigzinsumfelds wurden langfristigeSparverträge für Kreditinstitute unrentabel. Daher wollten sich vor allemSparkassen ihrer Altverträge möglichst schnell entledigen und kündigten vorallem in den Jahren 2018 und 2019 tausende Verträge. Die Kündigung alterSparverträge ist nach dem Urteil des BGH vom 14.05.2019, XI ZR 345/18, zulässig,wenn die höchste Prämienstufe erreicht und sonst keine Laufzeit vereinbartworden ist. "Dies genügte den Sparkassen jedoch nicht. Sie wollten mehr bzw.noch weniger an ihre Kunden zahlen und betrieben Verfahren, in denen es um dievariable Zinsanpassung im Vertragsverhältnis ging", meint Rechtsanwalt Dr.Marcus Hoffmann.ZinsanpassungsklauselnDie Sparverträge enthalten sogenannte Zinsanpassungsklauseln. So heißt esregelmäßig: "Die Spareinlage wird variabel, zur Zeit mit (xxx) Prozentverzinst." In den Vertragsbedingungen wird dann oft lapidar auf den "jeweilsgültigen Zinssatz durch Aushang" verwiesen. Wegen der Niedrigzinsphasekorrigierten Sparkassen und Banken die Zinsen massiv nach unten. Derzeit sindteils nur noch erschreckende 0,01 % bis hin zu 0,001 % zu verzeichnen. "DerBundesgerichtshof hatte bereits im Jahr 2004 entschieden, dass Zinssätze beiSparverträgen mit variablem Zins durch die Kreditinstitute nicht einfach "nachBelieben" festgesetzt werden dürfen, sondern der Zins fair an dieMarktverhältnisse anzupassen ist", erläutert Rechtsanwalt Göpfert.Unangemessene Benachteiligung der KundenDies bestätigte der BGH erneut. Zunächst qualifizierte der BGH in seinemaktuellen Urteil vom 06.10.2021, XI ZR 234/20, die weit verbreitete