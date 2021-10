Heute bei Build Your Dreams einsteigen?

Build Your Dreams katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 35,30 USD hingeblättert werden. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 33,90 USD diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Build Your Dreams.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Build Your Dreams ohnehin im Depot haben.

