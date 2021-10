CPU Softwarehouse AG: CPU investiert im ersten Halbjahr 2021 in qualitatives Wachstum

PRESSEMITTEILUNG

CPU investiert im ersten Halbjahr 2021 in qualitatives Wachstum

Augsburg, 15. Oktober 2021 - Die CPU Softwarehouse AG (ISIN DE000A0WMPN8) hat in einem herausfordernden Marktumfeld wie angekündigt in Software-Neuentwicklungen investiert und damit die Basis für zukünftiges Wachstum gelegt. Besonders erfreulich entwickelte sich das Software-Geschäft in der Schweiz.



Trotz einer insgesamt erfreulichen Entwicklung im Bereich der Software hat ein kurzfristig verändertes Marktumfeld in der Finanzdienstleistungsbranche das Dienstleistungsgeschäft spürbar belastet. Im Wesentlichen ist dies auf strategische, personalpolitische Neuausrichtungen auf Kundenseite zurückzuführen. Hinzu kamen Belastungen bei den Personaldienstleistungen. Hier litt das Geschäft unter den erneuten Beschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie, die bis weit in das zweite Quartal hineinreichten. In der Folge reduzierte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 auf Konzernebene auf 3,8 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 4,6 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss lag mit einer schwarzen Null (Vorjahreshalbjahr: 0,3 Mio. Euro) im Plus.

Strategische Anpassungen im zweiten Quartal gestartet



Die veränderte Situation erforderte strategische Anpassungen, mit deren Umsetzung das Management bereits im zweiten Quartal 2021 begann. Die Strategie basiert auf drei wesentlichen Wachstumstreibern: Neben den ertragsstarken Projekten der agilen und digitalen Transformation wird der Fokus noch stärker auf das Software-Geschäft gelegt. Mit neuen, innovativen Lösungen bietet die CPU zukünftig ein noch leistungsfähigeres Produktsortiment mit hoch skalierbaren digitalisierten Prozessmodulen für die Kunden. Durch die Zusammenarbeit mit IBM erweiterte das Entwicklungs-Team zudem den CPU VALUE MIRROR um ein integriertes Softwaretool des Projektpartners. Das erfolgreiche Produkt ist damit noch attraktiver und benutzerfreundlicher, was zukünftige Absatzchancen erhöht. Die dritte Wachstumssäule bildet das Consulting, das sukzessive ausgebaut werden soll. Damit unterstützt die CPU vorrangig Banken und Finanzunternehmen bei der Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen, damit diese noch schneller und flexibler auf Kundenwünsche reagieren können.