GWM Coffee Intelligence 2.0 Upgrade bietet benutzerfreundlichere intelligente Erlebnisse

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem wurde die aktualisierte GWM Coffee

Intelligence 2.0 offiziell vorgestellt, die von vielen Medien und Nutzern

beachtet wurde.



Coffee Intelligence 2.0 hat eine brandneue elektronische und elektrische

Architektur und ein intelligentes Drive-by-Wire-Fahrwerk eingeführt. Es hat auch

intelligente Cockpits, intelligentes Fahren und intelligente Dienste verbessert,

die den Nutzern eine menschlichere und intelligentere Erfahrung bieten könnten.





Die elektronische und elektrische Architektur und das intelligenteDrive-by-Wire-Fahrwerk sind das Herzstück dieser Aufrüstung. Die aktualisiertenArchitekturen ermöglichen erweiterte intelligente Funktionen. Das intelligenteDrive-by-Wire-Fahrwerk wurde aufgerüstet, um die Anforderungen der Stufe L4 undhöherer automatischer Fahrstufen zu erfüllen.Auf der Grundlage der oben genannten Verbesserungen kann das Fahrzeug eineGeschwindigkeitsregelung bei allen Geschwindigkeiten, eine Stauassistenz,vollautomatisches Einparken per Knopfdruck und andere intelligenteFahrfunktionen realisieren. Speziell für die Funktion des vollautomatischenEinparkens mit nur einem Knopfdruck können die Nutzer bei engen Parklücken dieautomatische Einparkfunktion mit nur einem Knopfdruck starten, so dass dasFahrzeug die Streckenplanung, die Lenkung, das Schalten, das Bremsen, dasBeschleunigen/Verzögern und andere Vorgänge automatisch ausführen kann. DieseFunktion kann insbesondere helfen, diverse Parkprobleme wie das Einparken in dieParklücke zu lösen.Coffee Intelligence 2.0 Plattform hat auch die erste Coffee IntelligenceCockpit-System-GC-OS gestartet. Durch die Optimierung von Funktionen wie demKI-basierten Spracherkennungsassistenten, der Fahrzeugfernsteuerung und derCloud-basierten Fernaktualisierung kann das System die Interaktion zwischenMensch und Computer vor, während und nach der Fahrt realisieren. Das Einstellender Temperatur der Klimaanlage, das Öffnen/Schließen des Schiebedachs und andereFunktionen können über Sprachbefehle erfolgen. Während der Navigation können dieBenutzer auch die Karte steuern und die Routenpunkte mit Hilfe vonSprachbefehlen festlegen, um unnötige manuelle Eingriffe zu vermeiden und dieFahrsicherheit zu erhöhen.Überraschenderweise kann das GC-OS-System den Nutzern mehr als 40szenariobasierte intelligente Dienste zur Verfügung stellen, wie z. B.intelligente soziale Kontakte, intelligente Fahrzeugwartung, digitales Leben undCar-Home-Konnektivität.Mit dem neuen Dienst der Car-Home-Konnektivität können die Nutzer intelligenteGeräte in ihren Häusern wie Klimaanlagen, Luftreiniger und Kehrroboter überSprachassistenten oder zentrale Kontrollbildschirme in Echtzeit steuern. Auf demHeimweg vom Büro können die Nutzer per Sprachbefehl die Temperatur derKlimaanlage und des Luftreinigers einstellen, so dass sie zu Hause eineangenehme Atmosphäre genießen können. Dieser intelligente Service bringt denBenutzern ein viel bequemeres Leben.Der HAVAL H6S, der am 29. August auf der 24. Chengdu Motor Show vorgestelltwurde, war mit dem GC-OS-System ausgestattet. Es hat die Erwartungen der Nutzermit seinen intelligenten Vorteilen gesteigert.Die aktualisierte Plattform Coffee Intelligence 2.0 zeigt uns die technischeStärke der GWM im Zeitalter des intelligenzbasierten Wettbewerbs. Es ist auch zuerwarten, dass diese Technologie auf weitere neue Fahrzeugmodelle angewandtwird, die allen Nutzern weltweit wissenschaftlichere, technologischere undhumanere Erfahrungen bringen werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660440/GWM.jpgPressekontakt:Pupu Li+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148418/5047889OTS: GWM