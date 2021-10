RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Wie bereits zuvor von Totalenergies angedeutet habe dieser die "signifikant höheren" Ergebnisse im Gashandelsgeschäft hervorgehoben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings zeichne sich auch ab, dass die Raffineriemarge angesichts höherer Energie- und CO2-Kosten niedriger als erwartet ausfallen könnte./laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 12:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.