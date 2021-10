Rhythm Pharmaceuticals schließt die Einreichung des Antrags für die Typ-II-Variation für IMCIVREE  (Setmelanotid) für Bardet-Biedl- und Alström-Syndrome bei der Europäischen Arzneimittelagentur ab

BOSTON, Oct. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RYTM), ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich der Umgestaltung der Versorgung von Menschen mit seltenen genetischen Erkrankungen von Adipositas verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es seine Typ-II-Variation-Anwendung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für IMCIVREE (Setmelanotid) zur Behandlung von Adipositas und zur Appetitkontrolle bei Erwachsenen und Kindern mit Bardet-Biedl- (BBS) und Alström-Syndrom eingereicht hat.



„Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, IMCIVREE weltweit Patienten mit BBS und letztendlich vielen anderen seltenen genetischen Adipositaserkrankungen zur Verfügung zu stellen“, so David Meeker, M.D., Chairman, President und Chief Executive Officer von Rhythm. „IMCIVREE erzielte in unserer Phase-3-Studie bei BBS klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Ergebnisse und lieferte Nachweise für einen deutlichen und anhaltenden Gewichtsverlust bei Patienten mit Alström-Syndrom, die in unseren Phase-2- und Phase-3-Studien behandelt wurden. Auf der Grundlage dieser Daten sind wir der Ansicht, dass IMCIVREE das erste Medikament sein wird, das wirksam gegen schwere, früh einsetzende Adipositas und Hyperphagie wirkt, die typisch für diese Erkrankungen sind. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union, um IMCIVREE für diese zusätzlichen Bevölkerungsgruppen bereitzustellen.“

„Die BBS-Gemeinschaft in der EU ist besonders gut etabliert, mit mehr als 1.500 diagnostizierten und betreuten Patienten in akademischen Zentren“, so Yann Mazabraud, Executive Vice President, Head of International bei Rhythm. „Wichtig ist, dass viele dieser Patienten unter der schweren Adipositas und Hyperphagie leiden, auf die die Behandlung mit IMCIVREE ausgerichtet ist. Wir sind bestrebt, unsere gezielten Anstrengungen fortzusetzen, um das Verständnis von BBS und die möglichen Vorteile von IMCIVREE zu verbessern, und freuen uns bei einer Zulassung darauf, diese Behandlung schnell auf den Markt zu bringen und damit einen wichtigen Schritt zu vollziehen, um die Versorgung von Menschen mit seltenen genetischen Adipositaserkrankungen grundlegend zu verändern.“