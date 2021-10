Nabati Global Foods Inc. schließt Privatplatzierung über $7,7 Millionen und die Übernahme von Nabati Foods Inc. ab Nachrichtenquelle: IRW Press | 15.10.2021, 22:21 | | 25 0 | 0 15.10.2021, 22:21 | NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA Vancouver, B.C. – 11. März 2021 – Nabati Global Foods Inc. („Nabati Global“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Übernahme (die „Transaktion“) aller emittierten und ausstehenden Wertpapiere von Nabati Foods Inc. („Nabati“) abgeschlossen hat. Gemäß den Bedingungen einer Aktientauschvereinbarung vom 19. Januar 2021 in der jeweils gültigen Fassung (die „Aktientauschvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Nabati und den Aktionären von Nabati. Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es eine vermittelte Privatplatzierung von Sonder-Warrants des Unternehmens (die „Sonder-Warrants“) zu einem Preis pro Sonder-Warrant von $0,50 (der „Emissionspreis“) abgeschlossen hat, und insgesamt 15.461.000 Sonder-Warrants (einschließlich einer Mehrzuteilungsoption) für den Bruttoerlös von $7.730.500 (das „Angebot“) ausgegeben hat. Das Angebot wurde von Mackie Research Capital Corporation als alleinigem Bookrunner und Lead Agent auf einer kommerziell vertretbaren „Best Efforts“-Privatplatzierung durchgeführt. Das Angebot wird vom Unternehmen durchgeführt, bevor ein Antrag auf Zulassung an der Canadian Stock Exchange gestellt wird. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen wie geplant erfolgreich eine Notierung erreichen wird. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Finanzierung des geplanten Börsengangs des Unternehmens sowie für die Geschäftsentwicklung, als Betriebskapital, den Ausbau der Anlagen und den Kauf von Ausrüstung zur Erweiterung der Produktionskapazität und zur Entwicklung neuer Produktlinien verwendet. „Wir freuen uns sehr über das Interesse, das wir erhalten haben. Unser Team hat sich dafür eingesetzt, ein Unternehmen mit den qualitativ hochwertigsten Produkten auf pflanzlicher Basis aufzubauen, und diese Kompromisslosigkeit in Bezug auf Qualität beginnt sich auszuzahlen, da die Nachfrage im vergangenen Jahr explodierte“, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. „Diese Finanzierung versetzt Nabati in eine noch stabilere Position, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage von Lebensmittelkunden, der System-Gastronomie und Industriekunden gerecht zu werden und gleichzeitig die Produktentwicklung und -innovation zu fördern.“ Seite 2 ► Seite 1 von 4 Nabati Foods Global Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







