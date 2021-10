Draganfly unterzeichnet exklusiven Produktionsvertrag über 9 Millionen Dollar mit Digital Dream Labs

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE:

3U8) ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und

-systemen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine

Produktionsvereinbarung über mindestens 9 Millionen US-Dollar mit Digital Dream

Labs, Inc. (" DDL ") unterzeichnet hat, um eine KI-Begleitroboter-Drohne für

Verbraucher zu entwerfen und zu entwickeln.



DDL ist ein Edtechtainment-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von

praktischen Videospielen und persönlichen Robotern spezialisiert hat. Die

populären Desktop-Roboter Cozmo und Vector des Unternehmens sind zwei der

meistverkauften Consumer-Roboter aller Zeiten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gemäß den Bedingungen der angekündigten Vereinbarung wird Draganfly derexklusive Hersteller und Montagebetrieb für die Drohne sein. DDL wird jährlichmindestens 50.000 Einheiten bestellen, die ab 2022 ausgeliefert werden sollen.Die Drohne wird in die bestehende Produktfamilie von DDL integriert,einschließlich der Support-, Verkaufs- und Vertriebskanäle, die für ihre anderenConsumer-Roboter genutzt werden. Draganfly wurde außerdem ein Erstzugriffsrechteingeräumt, um exklusiver Hersteller und Monteur von Drohnen oder UAV-basiertenRobotern zu werden, die in das Produktportfolio von Digital Dream Labsaufgenommen werden.Laut dem Consumer Drones Global Market Report 2021 (https://www.businesswire.com/news/home/20210621005402/en/Global-Consumer-Drones-Market-Report-2021-Hobbyist-Gaming-Aerial-Photography-Others---Forecast-to-2030---ResearchAndMarkets.com)wird erwartet, dass der globale Markt für Consumer-Drohnen im Jahr 2021 einVolumen von 2,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bei einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 %.Im Jahr 2025 wirdder Markt voraussichtlich fast 3,3 Mrd. US-Dollar erreichen, bei einer CAGR von9 %."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Draganfly bei dem neuestenMitglied der Cozmo-Familie", so Dr. Jacob Hanchar, Mitbegründer und CEO vonDigital Dream Labs. "Diese KI-Roboterdrohne passt perfekt in unser Portfolio undergänzt unsere Mission, die Geschichte der Technologie zu verändern und zuzeigen, wie sie eingesetzt werden kann, um Leben zu verbessern.Das Draganfly-Team freut sich sehr, mit Digital Dream Labs zusammenzuarbeitenund dem Unternehmen dabei zu helfen, die praktische Bildungstechnologie mitdiesem neuen Roboter auf ein neues Niveau zu heben. Unser Team aus Robotik-, KI-und Luftfahrtexperten freut sich darauf, DDL bei der Entwicklung des ultimativenDrohnenbegleiters zu unterstützen und damit seine marktführende Position zu