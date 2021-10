Warren Buffetts Aktien mit der bisher besten Performance dieses Jahr: Sind sie immer noch ein Kauf?

Viele der Berkshire-Beteiligungen haben in den letzten neun Monaten solide Gewinne erzielt. Aber einige geben hier so richtig das Tempo vor. Hier sind Buffetts drei Aktien, die sich in diesem Jahr bisher am besten entwickelt haben – aber sind sie noch immer eine gute Wahl für Anleger?

1. Wells Fargo

Buffetts größter Gewinner ist eine Bankaktie, die im Jahr 2020 auf Talfahrt ging. Aber Wells Fargo (WKN: 857949) hat den Verlust des letzten Jahres mit einem Kursanstieg von 56 % im bisherigen Jahresverlauf fast wieder wettgemacht.

Es war sicherlich hilfreich, dass Wells Fargo die Gewinnschätzungen der Analysten im ersten und zweiten Quartal übertroffen hat. Den Anlegern hat es zweifellos auch gefallen, dass das Unternehmen im Juli seine Dividendenausschüttung verdoppelt hat.

Doch nicht alles lief nach dem Geschmack von Wells Fargo. Das Office of the Controller of the Currency (OCC) kündigte im September an, dass es gegen das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 250 Mio. US-Dollar wegen der Mängel seines Programms zur Begrenzung von Kreditausfällen bei Wohnimmobilien verhängen werde. Aber es gab auch eine gute Nachricht: Eine einstimmige Verfügung aus dem Jahr 2016 im Zusammenhang mit den früheren Skandalen der Bank lief aus.

Buffett hat die Position von Berkshire in Wells Fargo in den letzten Jahren deutlich reduziert. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er bereit ist, wieder in die Aktie einzusteigen. Sein Zögern scheint die richtige Entscheidung zu sein. Obwohl sich Wells Fargo erholt, ist seine Bewertung jetzt etwas höher als die von Buffetts Lieblingsbankaktie, der Bank of America.

2. RH

RH (WKN: A2 DJTU) ist eine weitere heiße Aktie in Berkshires Portfolio. Die Aktien des Unternehmens für hochpreisige Einrichtungsgegenstände sind im bisherigen Jahresverlauf um 46 % gestiegen. Im Jahr 2020 hat die Aktie bereits ihren Wert mehr als verdoppelt.