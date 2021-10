Aktienkäufe fremdfinanzieren? Betrachten wir zwei tolle Möglichkeiten!

Der Wertpapierkredit

Eine der gängigsten Möglichkeiten, seine Aktienkäufe mit Fremdmitteln zu tätigen, stellt wohl der Wertpapierkredit dar. Bei dieser Finanzierungsform wird die Kreditsumme durch das eigene Portfolio abgesichert. Und das bedeutet konkret, dass die im Depot enthaltenen Wertpapiere bemessen an ihrem individuellen Risiko beliehen werden. Bei deutschen und europäischen Aktien kann der Beleihungswert hier bis zu 70 % des Kurswertes ausmachen.

Es läuft in der Praxis dann so ab, dass eine maximal mögliche Kreditsumme vereinbart wird. Man kann allerdings immer nur den Betrag in Anspruch nehmen, der sich durch den aktuellen Beleihungswert des Depots ergibt. Besitzt man also beispielsweise deutsche Standardwerte mit einem Kurswert von 10.000 Euro, so kann man durch den eingeräumten Wertpapierkredit nun über zusätzliche 7.000 Euro verfügen. Kauft man damit weitere Aktien, können diese dann auch wieder beliehen werden und so den finanziellen Spielraum weiter erhöhen.

Gegenüber anderen Darlehen muss man bei einem Wertpapierkredit keine laufenden Raten entrichten. Vielmehr zahlt man in der Regel nur Zinsen auf den in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Meistens werden diese dann jeweils zum Ende eines jeden Quartals von der Bank abgerechnet und eingezogen. Und die Zinsen liegen oftmals auch in einem erträglichen Bereich. Dies hat einfach damit zu tun, dass man ja die Wertpapiere, die man besitzt, als Sicherheit abgetreten hat.