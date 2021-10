BioNTech zieht in Europa nach. Wird das der Befreiungsschlag?

In der vergangenen Woche hatte BioNTech gemeinsam mit Partner Pfizer bereits den Antrag auf Notfallzulassung seines Impfstoffs für die fünf- bis elfjährigen bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA gestellt. Jetzt ziehen die Konzerne auch in Europa nach. Denn wie soeben bekannt wurde, haben BioNTech/Pfizer auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA die Testergebnisse der 2268 Probanden umfassenden Studie eingereicht…

Verbunden ist damit natürlich der Antrag den Impfstoff auch in Europa für fünf- bis elfjährige zuzulassen. Nachdem die Erwachsenen, mit Ausnahme Vorerkrankter und Impfgegner, weitgehend durchgeimpft sind, kommt es nun wohl auf die Kinder an. Eine Notfallzulassung für die nächstjüngere Altersklasse wäre dafür ein wichtiger Schritt. Es bleibt abzuwarten, wie der Aktienkurs am Montag auf diese Meldungen reagiert…

