CureVac nach dem Debakel. Anleger müssen höllisch aufpassen!

Nun ist es also amtlich. Die einstige Impstoffhoffnung CureVac verabschiedet sich von der Herstellung eines wirksamen Corona-Mittels. In dieser Woche vernichteten die Tübinger Millionen von Dosen ihres Impfstoffs, der die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Anleger sind millionenfach auf dem Rückzug. Denn für CureVac-Aktionäre dürfte es jetzt vor allem um eines gehen: Schadensbegrenzung!

Seit dem Top von Ende August bei rund 75 US-Dollar hat sich der Wert mittlerweile fast halbiert. Im Juni notierte CureVac sogar noch bei mehr als 125 US-Dollar. Am gestrigen Freitag setzte CureVac seine heftige Talfahrt fort. An der Nasdaq verlor die Aktie rund zwölf Prozent an Wert und schloss bei nur noch 39,82 Dollar. Das war der niedrigste Aktienkurs überhaupt, der jemals für CureVac in den Büchern stand…

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

