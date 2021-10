Nel: Beflügelt von toller Auftragslage. Nächste Woche kommt es darauf an!

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel läuft es derzeit richtig rund. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen Tagen gleich mehrere neue Aufträge, wovon auch die Aktienentwicklung profitieren konnte. Zunächst die Bestellung eines 5-Megawatt-Elektrolyseurs aus Schottland, anschließend der Bau von Wasserstoff-Stationen in Schweden und Frankreich und schließlich die geplante Zusammenarbeit mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU. Es läuft bei Nel.

Entsprechend positiv entwickelte sich auch die Aktie. Vier der fünf Sitzungen in der vergangenen Woche wurden mit Kursgewinnen beendet. Dabei konnte sich Nel deutlich von den erfolgreich getesteten Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro nach oben absetzen. Erst zum Wochenausklang ging es wieder etwas nach unten, dennoch bleiben die September-Hochs als nächster Widerstand in unmittelbarer Schlagdistanz!

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

