BioNTech: Da braut sich was zusammen!

BioNTech-Aktien bot sich in den vergangenen Tagen immer das gleiche Bild. Denn der Aktienkurs des Impfstoffherstellers kommt einfach nicht von der Stelle. Seit Monatsbeginn oszilliert der Kurs mehr oder weniger richtungslos um die Marke von 250 US-Dollar. Dabei haben die Schwankungen in den vergangenen Tagen sogar noch weiter abgenommen. Doch jetzt könnte Bewegung in den Kurs kommen…

Denn BioNTech hat zum Wochenausklang bei der europäischen Arzneimittelbehörde einen Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen gestellt. Gibt das der Aktie jetzt den entscheidenden Kick? Nach längeren Phasen ohne größere Schwankungen neigen die Kurse dazu sich plötzlich stark in die eine oder andere Richtung zu bewegen und einen neuen Trend einzuleiten…

Fazit: Bei BioNTech könnte der Knoten nach dem Zulassungsantrag nun also wirklich platzen.