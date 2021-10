Nel macht seine Hausaufgaben und ist vielleicht DER Gewinner der Woche!

Unter Nel-Aktionären macht sich langsam aber sicher wieder Optimismus breit. Nach einer monatelangen Talfahrt an der Börse und immer größer werdenden Zweifeln am Geschäftsmodell schlagen die Norweger jetzt zurück. Auftragseingänge aus Schottland, Schweden und erstmals auch aus Frankreich sowie eine neue strategische Partnerschaft mit einem Weltkonzern aus Japan lassen Kritiker verstummen. Die Aktie entwickelt sich entsprechend.

An vier der fünf Sitzungen der abgelaufenen Woche verbucht Nel kräftige Zugewinne. In der Vorwoche notierte der Wert im Tief noch auf dem Niveau der Jahrestiefs bei 1,20, ehe es dann mal eben mehr als 20 Prozent nach oben ging! Das Wochenhoch von 1,48 Euro bedeutete gleichzeitig den höchsten Stand im Oktober überhaupt und lag nur minimal unter dem aktuellen Acht-Wochen-Hoch aus dem September…

