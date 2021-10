Steinhoff: Die Börsen haben mit dem jüngsten Kursrutsch übertrieben! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.10.2021, 13:48 | | 27 0 16.10.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de In dieser Woche wurde es bei Steinhoff mal wieder richtig turbulent. Zunächst sah noch alles gut aus. Die Steinhoff-Tochter Pepco veröffentlichte gute Geschäftszahlen und es schien, als fände Steinhoff langsam aber sicher wieder in die Spur zurück. Doch dann wurde die Aktie aus heiterem Himmel regelrecht nach unten geprügelt. Am Donnerstag lag der Kurs auf einmal mehr als 20 Prozent im Minus! Was war passiert? Im Rechtsstreit mit den Gläubigern meldete sich jetzt der südafrikanische Western High Court zu Wort. Dieses Gericht muss dem ausgehandelten Vergleich zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern noch zustimmen. Das Gericht gab nun bekannt, dass eine Entscheidung über den Vergleich erst Ende Januar fallen werde. Allein diese “Terminverschiebung” hat ausgereicht, um die Börsen in Panik zu versetzen. Aber rechtfertigt das wirklich einen 20-Prozent-Absturz… Haben die Börsen also richtig reagiert oder war es eine maßlose Übertreibung? Ist dieser Absturz vielleicht für Anleger noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir Aktie und Konzern noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hier gibts die Ergebnisse Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

