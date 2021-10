Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Londoner Polizei: Mord an britischem Abgeordnetem war terroristischer Vorfall Der konservative Abgeordnete David Amess wurde am Freitagabend in seinem Wahlkreisbüro, das sich in einer methodistischen Kirche in Leigh-on-Sea (Essex) befand, erstochen. Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger britischer Staatsbürger, ist laut der …