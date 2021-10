Erinnern Sie sich noch daran, dass ein privates Unternehmen im Jahr 2015 mehr als 6.700 Mitarbeiter organisierte, um nach Nizza, Frankreich, zu reisen und einen Guinness-Weltrekord aufzustellen, der von Mainstream-Medien in 167 Ländern der Welt berichtet wurde und zu einer globalen Nachricht wurde? Viele Wissenschaftler, Experten und Medien sind neugierig und erkunden, was das für ein Unternehmen ist und wie es in nur 20 Jahren weltweit erfolgreich war. Die Interpretation, Geheimnisse und Antworten der 26-jährigen Entwicklung des Unternehmens sind alle in dem im Januar 2021 in London erschienenen Buch Unlocking the Emperor's Door und in dem großartig veröffentlichten Buch Global Development of TIENS Group: Swap, Transcendence and Success gelogen weltweit im Oktober 2021. Diese beiden Bücher bilden zusammen mit Herrn Li Jinyuan und der TIENS Group, New Swap and Transcendence Theory, das Weisheitstheoriesystem der TIENS Group.

Grand Global Release of Global Development of TIENS Group: Swap, Transcendence and Chinese Success (Photo: Business Wire)

"Li Jinyuan and Tiens Group" zeichnet unternehmerische Geschichten auf, "New Replacement Theory" präsentiert theoretische Innovationen, "Open the Emperor's Door" beschreibt den Entwicklungsprozess und "Tiens Group's Global Development: Replacement, Transcendence and Success" integriert das Philosophiesystem. Herr Li Jinyuan, Vorsitzender der Tiens Group, äußerte die Hoffnung, dass diese vier Bücher jeden dazu anleiten können, die Tür zur Weisheit öffnen zu können, sich auf den Weg des Strebens zu begeben, in die Halle der Träume einzutreten und schließlich den Gipfel des eigenen Ruhms zu erklimmen!

Herr Li Jinyuan und die TIENS-Gruppe

Herr Li Jinyuan arbeitete mit all seiner Kraft für seinen Traum. Nach nur wenigen Jahren verfügte die von ihm gegründete TIENS-Gruppe über ein Vermögen in Milliardenhöhe. 1997 konzentrierte die Gruppe ihre Anstrengungen und erschloss auf einen Schlag die Märkte in 37 Ländern. 2002 gab es bereits Niederlassungen in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen hat ein internationales Markt- und Marketingnetzwerk aufgebaut und seine Produkte werden in 86 Ländern und Regionen verkauft; die Entwicklungsgeschwindigkeit und -umfang sind bemerkenswert!