STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 42 Die Bären sind noch nicht geschlagen

Die Terminbörsen werden medial meist als Nische für Zocker dargestellt. Aber tatsächlich können die großen Adressen dort die Aktienmärkte in manchen Phasen fast nach Belieben lenken, vor allem vor einem Abrechnungstermin, wie wir ihn am Freitag gesehen haben. Wir werfen in dieser Ausgabe einen Blick an den Terminmarkt und erläutern, warum es ein Fehler sein könnte, die Bären bereits als geschlagen anzusehen. Lesen Sie weiter!