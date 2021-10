Bayer: Endlich ist das neue Kursziel da!

Der Pharma-Riese Bayer hat eine extrem spannende Woche hinter sich. Zu Wochenbeginn sah es tatsächlich so aus, als könne Bayer an der Börse endlich die Marke von 48 Euro überbieten. Insgesamt vier Mal war man in den vergangenen zwei Monaten am Ausbruch über diese Grenze gescheitert. Doch der Ausflug bis auf 49 Euro am Montag war nur von kurzer Dauer. Es ging direkt wieder nach unten. Das neue Kursziel für die Aktie dürfte Anlegern allerdings richtig Mut machen!

Denn die DZ Bank hat Bayer in einer neuen Studie am Freitag noch einmal eingehend analysiert. Der jüngste Erfolg vor einem US-Gericht beflügelt, zumal Bayer ohnehin ausreichend Rückstellungen in der Bilanz gebildet hat. Die DZ Bank bleibt entsprechend bei ihrem Votum. “Kaufen” lautet die Empfehlung der Spezialisten, wobei das Kursziel der DZ Bank bei 63 Euro liegt. Das wäre ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent!

30 Prozent Aufwärtspotenzial. Das dürfte Bayer-Aktionäre freuen. Doch sollten Nicht-Aktionäre hier jetzt einsteigen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre? Um all diese Fragen geht es in der brandaktuellen Bayer-Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.