Nel lässt Kritiker verstummen. Aktie schießt nach oben!

Die vergangenen Monate waren für Nel-Aktionäre wahrlich nicht einfach. Zu sehr wurde die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten abgestraft. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Denn mit den jüngsten Auftragseingängen aus Großbritannien, Schweden und Frankreich hat Nel bewiesen, dass es nicht nur eine langfristige Perspektive auf Umsätze bietet, sondern auch im hier und jetzt schon Geld verdienen kann. Die Aktionäre freut es…

Denn Nel zeigte sich in den vergangenen Sitzungen endlich mal wieder von seiner besten Seite. Der Kurs kletterte an vier von fünf Tagen nach oben. Im Vergleich zum Tief der Vorwoche verbesserte sich Nel um mehr als 20 Prozent! Dabei scheiterte die Aktie nur denkbar knapp am Überbieten der Acht-Wochen-Hochs im Bereich von 1,48 Euro. Doch angesichts der momentanen Stärke scheint ein Ausbruch nur eine Frage kurzer Zeit zu sein…

Nel findet also langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurück. Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

