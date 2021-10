Lufthansa: Geht es nach der Deutschen Bank, war das erst der Anfang! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.10.2021, 18:05 | | 12 0 16.10.2021, 18:05 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa hat in den vergangenen Wochen fieberhaft an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet. Die Airline kann sich endlich wieder über steigende Umsätze freuen, nachdem die Corona-Regeln rund um den Globus – vor allem in den USA – zuletzt immer mehr gelockert worden. Auch die Urlaubsziele in Südeuropa werden wieder beliebter, sodass die Airline sogar Extra-Flieger einsetzen muss. An der Börse hat die Aktie noch Luft nach oben! So hat die Deutsche Bank ihre Einschätzung zur Lufthansa angesichts der neuen Perspektive noch einmal überarbeitet. Dabei kommt das Geldhaus zu einer gänzlich neuen Einschätzung. Die ehemalige “Sell”-Empfehlung wurde gestrichen. Stattdessen empfiehlt die Deutsche Bank die Aktie jetzt zum Kauf. Das Kursziel liegt mit 7,30 Euro mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau! Die Lufthansa macht also einen weiteren Schritt nach oben. Doch wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

