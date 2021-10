Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vettels Tempolimit oder: Keine gute Zeit für Komiker (oder Goldgräberinnen) Sie haben es wahrscheinlich schon gehört: Vettel will ein Tempolimit. Nein, nicht in der Formel 1, damit er mal wieder gewinnen kann, sondern auf den deutschen Autobahnen. Und alles, was mir dazu erstmal einfällt, ist: die armen, armen Komiker. …