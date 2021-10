Bei einer Zeremonie zur Verleihung nationaler ethischer Vorbilder und Pioniere am 17. November 2017 lud Xi zwei ältere Preisträger, Huang Xuhua und Huang Dafa, herzlich ein, neben ihm für Gruppenfotos zu sitzen.

Auf einer nationalen Konferenz über die Arbeit der Veteranen am 26. Juli 2019 richtete Xi einen herzlichen Gruß an den 94-jährigen Kriegsveteranen Zhang Fuqing.

Bei einem Treffen mit nationalen ethischen Vorbildern und Nominierten im Jahr 2013 ehrte Xi die 97-jährige Gong Quanzhen, die in den 1950er Jahren mit ihrem Mann auf dem Land nach Hause zurückkehrte und ihr Leben der Verbesserung der Bildung von Jugendlichen in ländlichen Gebieten widmete.

Seit dem 18. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2012 hat Xi regelmäßig Dörfer, lokale Gemeinden und Altenpflegeeinrichtungen besucht und lokale Senioren erreicht, die ihm seit jeher wichtig sind.

"China wird der Sache der Altenpflege größere Aufmerksamkeit schenken, während es größere Anstrengungen bei dieser Arbeit unternimmt, daher ist mein Besuch hier auch eine Manifestation dafür, wie sehr das ZK der KP Chinas die Sache der Altenpflege schätzt", sagte er während eines Besuchs in Peking:based Sijiqing Home for the Elderly am 28. Dezember 2013.

Xi hat sich auch verpflichtet, bei verschiedenen Gelegenheiten größere Anstrengungen zu unternehmen, um ein glückliches Leben für ältere Menschen zu gewährleisten.

Ein wichtiges Element, um den Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben zu befriedigen, ist, dass die Menschen in ihrer Dämmerung ein glückliches Leben führen. Alle älteren Menschen sollten angemessen versorgt werden, einschließlich der Hilfe, sie fit zu halten. Ihr Job ist also sehr bedeutungsvoll. Ich finde, dass die älteren Menschen hier alle sehr glücklich sind", sagte Xi, als er am 6. November 2018 eine Kinderkrippe für ältere Menschen in einem Gemeindezentrum im Bezirk Hongkou, Shanghai, besuchte.

Es ist eine traditionelle Tugend für die chinesische Nation, die älteren Menschen zu respektieren, die wir fördern sollten. Eine starke Atmosphäre des Respekts der älteren Menschen sollte gebildet werden, die eine soziale Norm werden sollte", sagte Xi während seines Besuchs im Sijiqing Seniorenheim.

