Plug Power: Der einstige Überflieger ist zurück in der Spur!

Mit einer Performance von rund 1000 Prozent in zwölf Monaten machte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam. Anschließend folgte zwar ein jäher Absturz, doch seit Monatsbeginn ist Plug Power zurück in der Erfolgsspur. Satte 40 Prozent sattelte die Aktie allein in den vergangenen Tagen auf. Mittlerweile müssen für einen Anteilsschein schon wieder mehr als 30 US-Dollar hingelegt werden.

Damit ist Plug Power einer der aussichtsreichsten Werte im gesamten Wasserstoffsektor – wenn nicht sogar, der Favorit überhaupt. In dieser Woche hat der Brennstoffzellenhersteller zudem die Prognosen für die kommenden Jahre nach oben angepasst. Schon im Jahr 2025 rechnet der Konzern mit einem Jahresumsatz von mehr als drei Milliarden US-Dollar! Die Perspektive bei Plug Power passt also.

Gut möglich also, dass Plug Power einen neuen langfristigen Aufwärtstrend startet. Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen? Oder ist die Aktie kurzfristig heiß gelaufen? Ab welcher Marke könnte sich ein Einstieg lohnen? Um all diese Fragen geht es in unserer aktuellen Sonderanalyse, die Sie aus gegebenem Anlass kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

