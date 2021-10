Zoomlion Agricultural Machinery feiert den Welternährungstag 2021 mit Maßnahmen zur Steigerung der globalen Nahrungsmittelproduktivität

CHANGSHA, China, 16. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Agricultural Machinery von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) reagiert auf den Aufruf des Welternährungstages: „Unsere Aktionen sind unsere Zukunft" mit Maßnahmen zur weiteren starken Unterstützung der Industrialisierung, der Modernisierung und der raschen wirtschaftlichen Entwicklung der globalen Agrarindustrie.

„Angesichts der COVID-19-Pandemie wird die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität und der nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion immer wichtiger, um den Hunger weltweit zu verringern, insbesondere in Afrika", sagte Xiong Yanming, Vizepräsident von Zoomlion und Vorsitzender von Zoomlion Agricultural Machinery. „Als führendes Unternehmen in der chinesisch-afrikanischen Zusammenarbeit in der Branche der landwirtschaftlichen Maschinen beantwortet Zoomlion das Thema des Welternährungstages mit wirkungsvollen Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion und der Managementqualität mit hochwertigen Produkten und professionellen, effizienten Dienstleistungen."