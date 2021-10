Wurde Steinhoff-Aktie zu Unrecht so hart abgestraft? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.10.2021, 08:43 | | 17 0 17.10.2021, 08:43 | Foto: www.anlegerverlag.de Was war da denn schon wieder los? In dieser Woche wurde es bei der niederländisch-südafrikanischen Holding Steinhoff International mal wieder richtig turbulent. Am Donnerstag ging es für die Aktie auf einmal steil nach unten. Und das obwohl die Steinhoff-Tochter tags zuvor tolle Geschäftszahlen vermeldet hatte. Doch eine Ankündigung von einem Gericht in Südafrika ließ die Aktie massiv einbrechen. Zu Recht? Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal hatte Steinhoff alle Hände voll zu tun, einen Vergleich mit den Gläubigern auszuhandeln. Dieser Vergleich wurde mittlerweile von einem Amsterdamer Gericht bestätigt. Um den Fall endgültig abzuschließen, muss nun auch noch der Western High Court aus Südafrika den Vergleich absegnen. Am Donnerstag folgte nun die Meldung, dass das Gericht die Entscheidung erst Ende Januar treffen wird… Allein diese Vertagung hat also zu einem massiven Einbruch bei Steinhoff geführt. Haben die Börsen also richtig reagiert oder war es eine maßlose Übertreibung? Ist dieser Absturz vielleicht für Anleger noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir Aktie und Konzern noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hier gibts die Ergebnisse Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

