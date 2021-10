NELs Strategie zahlt sich aus. 20 Prozent Anstieg war erst der Anfang!

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA hat in den vergangenen Wochen an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet und scheint einen Weg aus der Krise gefunden zu haben. Denn zuletzt gab es gleich drei neue Großaufträge zu vermelden. Ein 5-Megawatt-Elektrolyseur wurde aus Schottland geordert, in Schweden und Frankreich soll Nel Wasserstoff-Stationen bauen. Zudem konnte Nel eine Partnerschaft mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU verkünden.

Diese Nachrichten verhelfen auch dem Aktienkurs wieder in die Spur. Nachdem der Kurs seit Januar quasi durchgehend auf Talfahrt ist, leitete die Aktie in den vergangenen Tagen die Trendwende ein. Zunächst konnte das Jahrestief von 1,20 erfolgreich verteidigt werden, danach schoss der Kurs regelrecht nach oben. So lief Nel bis an das Septemberhoch im Bereich von 1,48 Euro heran, ehe es zum Wochenausklang zu einer kleinen Verschnaufpause kam.

