mit mächtig sprudelnden Einnahmen aus seinen hochwertigen Beteiligungen gibt die in Montreal, Kanada ansässige Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 / TSX & NYSE: OR) einen Einblick in ein phänomenales Ergebnis des 3. Quartals. Allein in den Monaten Juli bis September 2021 erhielt der Royalty und Streaing-Konzern rund 20.032 zurechenbare Unzen Goldäquivalent, wobei ca. 2.542 Unzen aus dem Streaminggeschäft mit Renard nicht einmal berücksichtigt wurden. Daraus ergeben sich voraussichtlich Einnahmen in Höhe von rund 50 Mio. CAD bei vorläufigen Umsatzkosten (ohne Abraum) von 3,5 Mio. CAD, was zu einer sensationellen operativen Cash-Marge von 46,5 Mio. CAD oder 93 % führen wird.

Entsprechend zufrieden zeigte sich darüber Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko Gold Royalties, als er sagte:

„Unsere Cashflow-Vermögenswerte haben unsere Erwartungen im Laufe eines weiteren, starken Quartals erfüllt oder sogar übertroffen. Angesichts des bedeutenden Cashflows, der bei den aktuellen Rohstoffpreisen generiert wird, haben wir bereits eine 10 %ige Erhöhung unserer Dividende für das dritte Quartal angekündigt und in den Monaten August und September über 1,7 Mio. Stammaktien im Rahmen unseres normalen Emittentenangebots zurückgekauft. Das Cashflow-Potenzial des Unternehmens wird sich sogar noch verstärken, wenn sich unser bezahltes und in der Branche führendes organisches Wachstum in den kommenden Jahren entfaltet.“

Neben den hervorragenden Quartalsergebnissen präsentierte Yamana Gold sogar noch Bohrergebnisse von der ‚Canadian Malartic‘-Mine, an der Osisko eine 5 % ‚Net Smelter Return‘-Lizenzgebühr hält. Im Rahmen des Bezirksexplorationsprogramms wurde nicht nur 400 m südlich eine neue, tiefe östliche Erweiterungszone der Struktur ‚East Gouldie‘ entdeckt, sondern obendrein auch noch TOP-Abschnitte über eine tatsächliche Mächtigkeit mit 6,2 g/t Gold über 61,7 m, einschließlich 10,9 g/t Gold über 21 m in 1.102 m Tiefe durchteuft!

Weitere vielversprechende Mineralisierungen wurden auch unterhalb der bekannten Lagerstätte ‚East Amphi‘ gefunden, was ein Beweis dafür ist, dass das kontinuierliche Wachstum der ‚Canadian Malartic‘-Mine im Zuge des Übergangs von einer Tagebaumine zu einem großen Untertagebetrieb mit einer jahrzehntelangen Lebensdauer werden kann.

‚East Amphi‘ befindet sich nur drei Kilometer nordwestlich der ‚Canadian Malartic‘-Grube und wurde bisher nur mit 7.900 m an Bohrungen exploriert. Dabei wurden allerdings schon zwei Zonen definiert, wobei in der Zone ‚Nessie‘ neue Abschnitte mit 2,16 g/t Gold über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 17,19 m sowie 14,13 g/t Gold über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,70 m gefunden wurden. Nachfolgebohrungen in der angrenzenden Zone ergaben einen Abschnitt mit 2,01 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 29,77 m.

Fazit:

Schon der erste kurze Einblick ins abgelaufene 3. Quartal lässt erahnen, wie hervorragend das Projektportfolio in den Monaten von Juli bis September geliefert hat. Die endgültigen Ergebnisse werden am 09.November 2021 nach Börsenschluss bekanntgegeben.

Die Vermögenswerte des Konzerns haben die eigenen Erwartungen sogar übertroffen. Der bedeutende Cashflow, der bei den derzeitigen Rohstoffpreisen bereits generiert wird, erlaubt sogar eine signifikante Dividendenerhöhung um 10 %, trotz eines Aktienrückkaufprogramms! Es ist sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich das Cashflow-Potenzial nochmals deutlich verstärken wird, wenn sich das enorme organische Wachstum in den kommenden Jahren weiter entfaltet!

