Steinhoff: “Die Börsen übertreiben mal wieder” Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.10.2021, 12:03 | | 39 0 17.10.2021, 12:03 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Steinhoff wurde es in dieser Woche mal wieder richtig turbulent. Zunächst veröffentlichte die Steinhoff-Tochter Pepco tolle Geschäftszahlen für das dritte Quartal, dann sorgte ein südafrikanisches Gericht für eine wahre Verkaufslawine an der Börse. Die Aktie fiel zeitweise um 20 Prozent. Dabei hatte der Western High Court in Südafrika lediglich bekannt gegeben, dass eine Entscheidung Steinhoff und seine Gläubiger betreffend vertagt wird… So hat das Gericht verlauten lassen, dass es über den zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich erst im Januar entscheiden möchte. Natürlich ist eine solch lange Phase der Unsicherheit Gift für Anleger-Seelen, doch rechtfertigt das einen Absturz von 20 Prozent? Genau diese Frage dürfte sich die Aktionäre momentan stellen, zumal das operative Geschäft langsam aber sicher wieder zu laufen beginnt. Allein diese Vertagung hat also zu einem massiven Einbruch bei Steinhoff geführt. Haben die Börsen also richtig reagiert oder war es eine maßlose Übertreibung? Ist dieser Absturz vielleicht für Anleger noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir Aktie und Konzern noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hier gibts die Ergebnisse Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

