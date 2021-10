CureVac: Schluss. Aus. Vorbei. Für Anleger geht es jetzt um Schadensbegrenzung. 

Zu Beginn wollte man der schnellste sein, anschließend wollte man den “besten” Corona-Impfstoff entwickeln. Nun begräbt die Tübinger Biotech-Schmiede CureVac die Hoffnungen auf ein wirksames Mittel gegen das Virus. In dieser Woche hat das Unternehmen sämtliche, bereits vorproduzierte Impfdosen vollständig vernichtet. Die Wirksamkeit des Mittels war mit 48 Prozent einfach viel zu gering.

Damit ist CureVacs Traum nun endgültig geplatzt. Gleiches dürfte auch für CureVac-Anleger gelten, die vielleicht auf ein zweites BioNTech gehofft hatten. Doch weit gefehlt. Denn schon seit Juni, als die schwachen Ergebnisse zur Wirksamkeit veröffentlicht wurden, geht es für CureVac an der Börse steil nach unten. Am Freitag fiel der Kurs dann nun erstmals überhaupt in seiner Geschichte unter die Marke von 40 US-Dollar…

Wie sollten sich CureVac-Anleger jetzt also verhalten? Blind alle Papiere auf den Markt schmeißen? Oder mit Bedacht eventuelle Erholungen des Kurses nutzen?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

