BioNTech: Nach diesen Nachrichten ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie reagiert!

Um die BioNTech-Aktie ist es zuletzt relativ ruhig geworden. Denn seit Ende September pendelt der Kurs mehr oder weniger richtungslos zwischen 230 und 250 US-Dollar hin und her. Doch jetzt könnte wieder ordentlich Bewegung reinkommen. Schließlich gibt es für den führenden Impfstoffhersteller BioNTech an diesem Wochenende gleich von zwei Seiten den lang ersehnte kräftigen Rückenwind.

So gab das Unternehmen selbst bekannt, dass man nun auch in Europa den Zulassungsantrag für den Impfstoff für die Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen gestellt hat. In den USA läuft das Zulassungsverfahren bereits. Dazu passt, dass die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin jüngst vermeldete, dass man eine Impfung für die Altersklasse der 12- bis 18-Jährigen uneingeschränkt empfehle…

BioNTech bekommt also derzeit Rückenwind von mehreren Seiten. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Aktienkurs anspringt. Sollten Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook zu BioNTech, das Sie heute angesichts des Zulassungsantrags an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.