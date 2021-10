Bei NEL fehlt nach der jüngsten Rallye nicht mehr viel für den endgültigen Befreiungsschlag!

Nach monatelangen Abwärtstrends bei Nel ASA findet der norwegische Elektrolyseur-Spezialist langsam aber sich wieder in die Erfolgsspur zurück. Nach Auftragseingängen aus Schottland, Schweden und Frankreich sowie einer neuen Partnerschaft mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU zieht der Aktienkurs endlich wieder spürbar an. Nach einer Rallye von rund 20 Prozent fehlt jetzt nicht mehr viel für den endgültigen Befreiungsschlag…

Nel konnte die Jahrestiefs von 1,20 Euro zuletzt abermals erfolgreich verteidigen, womit sich hier eine tragfähige Unterstützung manifestiert hat. In den vergangenen Tagen schoss der Kurs dann sogar wieder bis über 1,40 Euro, scheiterte allerdings am Ausbruch über die September-Hochs von 1,48 Euro. Um endgültig neue langfristige Aufwärtstrends zu starten, sollte diese Hürde nun genommen werden.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

