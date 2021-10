Kissigs Kloogschieterei: Kurze Gedankenspiele zu Bullen und Bären, der Erholungsrallye an den Börsen, Energiepreisexplosionen und bevorstehendem Gaspreisschock

" An der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil ". Diese Worte stammen, wie so viele Börsenweisheiten, von Altmeister André Kostolany. Und er sagte auch "Wenn alle Spieler auf eine angeblich todsichere Sache spekulieren, geht es fast immer schief". Genau das haben wir in der letzten Woche erlebt, als zum Wochenende hin die Börsen kräftig Auftrieb bekamen und weltweit mit satten Pluszeichen abschlossen.



Dabei war doch alles so klar, oder? Die Energiepreise steigen weiter und treiben die Inflation in die Höhe, während sie die Konjunkturaussichten abwürgen, die Notenbanken steuern auf ein Ende der Anleihekäufe und steigende Zinsen zu, bei den Störungen in der weltweiten Lieferkette samt Staus der Containerschiffe vor den Häfen deutet sich keine Entspannung an und ohnehin ist Oktober und damit die Zeit der heftigen Kurseinbrüche.





Wer also sein Geld auf dem Sparkonto parkt, verliert also richtig viel davon.



Und so stiegen die Kurse weltweit kräftig an. Vermutlich nur, weil der Strom an weiteren negativen Nachrichten, der uns die letzten Wochen so gegängelt hatte, nachließ. Es war eine Woche, die einen an Börsenlegende Bernard Baruch erinnerte, der einmal sagte "Die Bären machen Schlagzeilen, die Bullen machen Geld". Recht hatte er, denn unterm Strich steigen die Börsen um gut sieben Prozent pro Jahr. Und da sind die ganzen Crashs und Korrekturen bereits eingerechnet.



Andererseits sollte man das Fell des Bären nie verteilen, bevor er erlegt ist. Und sich auch über die Erholungsrallye nicht zu früh freuen...

