Valneva: Bringt die nächste Woche endlich die Entscheidung?

Kommt jetzt endlich der lang ersehnte Totviren-Impfstoff? Der französische Impfstoffhersteller Valneva arbeitet derzeit fieberhaft an der Markteinführung eines Corona-Impfstoffs auf Totviren-Basis. Im Gegensatz zu den neuartigen Vektor- und vor allem mRNA-Impfstoffen von BioTNech und Moderna setzt Valneva auf ein lang erprobtes System. Totviren-Impfstoffe werden beispielsweise schon seit Jahren bei Grippe-Impfungen oder zum Schutz vor Kinderlähmung eingesetzt.

Für das vierte Quartal hatte Valneva die Bekanntgabe der Ergebnisse der finalen Phase-III-Studie des Impfstoffs bekannt gegeben. Es kann jetzt also jeden Tag so weit sein. Spätestens dann ist mit neuen kräftigen Impulsen für die Aktie zu rechnen, die zuletzt nicht so recht vom Fleck gekommen ist. So oszilliert Valneva seit rund vier Wochen mehr oder weniger richtungslos um die Marke von 12,50 Euro.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

