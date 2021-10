NEL hat ein gigantisches Potenzial von 148 Prozent!

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel scheint zu alter Stärke zurückzufinden. Zuletzt schoss die Aktie rund 20 Prozent in kürzester Zeit nach oben. Doch das dürfte erst der Anfang gewesen sein, denn das langfristige Potenzial ist gigantisch… Einen Vorgeschmack darauf lieferten die vergangenen Tage, als Nel nach einem erfolgreichen Test der Jahrestiefs von 1,20 Euro auf 1,48 Euro nach oben schoss. Langfristig ist noch viel mehr möglich…

Denn im Januar notierte Nel zeitweise bei 3,40 Euro. Damals markierte die Aktie ihr bisheriges Allzeithoch, ehe es mit dem Kurs wie mit der gesamten Wasserstoffbranche auf Talfahrt ging. Allein um dieses Rekordhoch wieder zu erreichen, kann Nel ausgehend vom aktuellen Kurs rund 148 Prozent zulegen! Angesichts der anziehenden Auftragseingänge der vergangenen Wochen ist ein solches Szenario nun nicht mehr komplett unwahrscheinlich.

Nel findet also langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurück und verfügt über unglaubliches Aufwärtspotenzial. Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

