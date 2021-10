Steinhoff: Komplettabsturz oder neue Einstiegschance? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.10.2021, 17:48 | | 26 0 17.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Steinhoff war in dieser Woche (wieder mal) einiges los. Zunächst sah es ganz gut aus, denn die Steinhoff-Tochter Pepco veröffentlichte gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Doch am Donnerstag ging es für die Aktie auf einmal massiv nach unten. Zeitweise rund 20 Prozent! Was war passiert? Ein südafrikanisches Gericht hatte angekündigt über den zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich im Januar entscheiden zu wollen. Und deshalb ein Minus von 20 Prozent? Tatsächlich hat allein diese Ankündigung dazu geführt, dass die Aktie rund 20 Prozent an Wert verloren hat. Natürlich ist die Unsicherheit der größte Feind der Börse, doch ob das einen solchen Absturz rechtfertigt… Natürlich hatte Steinhoff auf eine schnellere Entscheidung gedrängt, um die Verhandlungen mit den Gläubigern endlich abschließen zu können, doch nun muss sich der Konzern noch etwas gedulden. Allein diese Vertagung hat also zu einem massiven Einbruch bei Steinhoff geführt. Haben die Börsen also richtig reagiert oder war es eine maßlose Übertreibung? Ist dieser Absturz vielleicht für Anleger noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir Aktie und Konzern noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hier gibts die Ergebnisse Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

