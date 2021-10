BioNTech stellt Antrag auf Notfallzulassung. So könnte die Aktie am Montag reagieren! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.10.2021, 18:30 | | 0 17.10.2021, 18:30 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech baut seine Stellung als führender Impfstoffhersteller gegen das Virus auf der Welt weiter aus. So reichte das Unternehmen gemeinsam mit US-Partner Pfizer am Freitag die Zulassungsunterlagen für den Impfstoff für die Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen auch an der europäischen Arzneimittelbehörde EMA ein, nachdem der Antrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA schon vor einer Woche eingegangen war. An der Börse kommen BioNTech neue Impulse gerade recht. Denn nach dem scharfen Rücksetzer der Aktie im September tritt der Kurs nun bereits seit fast drei Wochen nur auf der Stelle. So oszillierte BioNTech zuletzt mehr oder weniger richtungslos zwischen den charttechnischen Grenzen von 230 und 250 US-Dollar. Das könnte sich nach dem eingereichten Zulassungsantrag aber schon morgen ändern… Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der BioNTech-Kurs anspringt. Sollten Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook zu BioNTech, das Sie heute angesichts des Zulassungsantrags an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

