Daimler steht vor einer historischen Börsenwoche!

Daimler-Aktionäre haben schon seit Wochen ein Freudestrahlen im Gesicht. Schließlich kennt die Aktie seit mittlerweile eineinhalb Jahren nur den Weg nach oben. Die Ankündigung die LKW-Sparte separat an der Börse platzieren zu wollen, hat diese Rallye sogar noch einmal beflügelt. In der kommenden Woche kann Daimler nun schließlich sogar Historisches schaffen und sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern…

So ist Daimler eine der ganz wenigen Aktien überhaupt, die es immer noch nicht geschafft hat, die Hochs aus der Jahrhundert-Hausse der Jahre 1999/2000 endgültig zu überbieten. Diese Tops liegen bei rund 86 Euro und wurden nur einmal 2015 kurzzeitig geknackt. Derzeit notiert Daimler bei knapp 84 Euro, sodass nur noch ein Wimpernschlag fehlt, um diese Hürde endgültig zu nehmen.

Daimler steht also kurz davor Historisches zu schaffen. Dabei hat der Kurs trotz der zurückliegenden Rallye immer noch einiges Potenzial vor sich. Doch sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Daimler und die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

