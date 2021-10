BioNTech mal wieder am schnellsten! Schießt die Aktie nächste Woche wieder nach oben?

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech macht den nächsten Schritt. Nachdem das Unternehmen vor Wochenfrist bereits bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Zulassungsantrag für seinen Impfstoff für die Altersklasse der 12- bis 18-Jährigen gestellt hat, zieht BioNTech jetzt in Europa nach. So wurden am Freitag die entscheidenden Unterlagen auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eingereicht.

Dieser Antrag könnte den BioNTech-Kurs an der Börse nun aus seiner Lethargie befreien. Schließlich oszilliert die Aktie seit Wochen zwischen 230 und 250 US-Dollar mehr oder weniger richtungslos auf der Stelle. Der neue Zulassungsantrag könnte nun den entscheidenden Impuls bringen, damit die Aktie wieder so richtig in Schwung kommt. Dafür müsste BioNTech zunächst mal die 250-Dollar-Marke klar überspringen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

