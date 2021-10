Bayer in der Spur: Experten überbieten sich bei ihren Kurszielen!

Der Chemie-Riese wurde in dieser Woche gleich von mehreren Experten unter die Lupe genommen. Grund dafür ist ein in den USA gewonnene Rechtsstreit in der unsäglichen Glyphosat-Affäre sowie die Ankündigung Bayers die Sparte Environmental Science Professional (ESP) zum Verkauf zu stellen, zumal es dafür wohl schon einige Interessenten gibt. In Sachen Kursziel haben sich die Experten dabei regelrecht überboten…

Zuletzt sorgte die DZ Bank für Aufsehen, die ihr Kursziel zwar etwas gesenkt hat, aber ihrer Kaufempfehlung treu blieb. Das neue Kursziel sehen die Experten bei 63 Euro. Immerhin noch ein Potenzial von 30 Prozent. Bernstein Research ist sogar noch optimistischer mit einem Kursziel von 75 Euro. Schon am Montag sorgte eine neue Studie der UBS für Aufsehen, die auch eine Kaufempfehlung aussprach und Bayer sogar erst bei 83 Euro fair bewertet sieht!

Die Experten sind sich also einig. Das dürfte Bayer-Aktionäre freuen. Doch sollten Nicht-Aktionäre hier jetzt einsteigen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre? Um all diese Fragen geht es in der brandaktuellen Bayer-Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.