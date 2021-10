Lufthansa: Die Deutsche Bank sieht die 6-Euro-Marke nur als Zwischenstation!

Bei der Lufthansa kehrt langsam so etwas wie der Alltag ein. Die Corona-Regeln der wichtigsten Bestimmungsländer wie beispielsweise der USA werden mehr und mehr gelockert, sodass die Lufthansa hier das Geschäft wieder aufnimmt. Auch die Kapitalerhöhung, die immerhin zwei Milliarden in die Kassen spülte, ist mittlerweile abgearbeitet. Die Aktie notiert kurz vor der Sechs-Euro-Marke, die jedoch nur eine kurze Zwischenstation sein dürfte, sofern die Deutsche Bank Recht behält.

Denn Deutschlands größtes Geldinstitut hat seine Einschätzung zur Lufthansa nach der Kapitalerhöhung noch einmal grundlegend überarbeitet. Und in der neuen Studie sprechen die Analysten eine klare Kaufempfehlung für die Aktie aus. Das Kursziel wird auf 7,30 Euro beziffert. Das entspricht aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent. Wer hätte das gedacht!

Die Deutsche Bank ist also bullish eingestellt. Doch hat die Lufthansa wirklich ein solches Potenzial? Auch wir haben Unternehmen und Aktie an diesem Wochenende genau unter die Lupe genommen. Wie hoch sind die Chancen tatsächlich und wo liegen die Risiken?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

