Wasserstoffaktien sind wieder da! Plug Power hebt die Prognosen deutlich an!

Seit rund 14 Tagen sind die sogenannten Wasserstoffaktien wieder obenauf. Allen voran der amerikanische Brennstoffzellenproduzent Plug Power scheint zu alter Stärke zurückzufinden. An der Börse kennt die Aktie nämlich nur noch eine Richtung. Ähnlich wie in dem Hammerjahr 2020. Allein in den vergangenen zehn Tagen konnte Plug Power rund 40 Prozent zulegen. Jetzt liefert Plug Power sogar gute Argumente für mehr…

Denn das Unternehmen hat in dieser Woche ein Symposium abgehalten und dabei schon einmal einen Einblick in die neuesten Zahlen gegeben, die vermutlich im November veröffentlicht werden. Besonders eindrucksvoll dabei die Korrektur der Umsatzperspektive für die kommenden Jahre. So will das Unternehmen bereits im Jahr 2025 einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Dollar erreichen! #

Gut möglich also, dass Plug Power einen neuen langfristigen Aufwärtstrend startet. Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen? Oder ist die Aktie kurzfristig heiß gelaufen? Ab welcher Marke könnte sich ein Einstieg lohnen? Um all diese Fragen geht es in unserer aktuellen Sonderanalyse, die Sie aus gegebenem Anlass kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

